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Главные новости Тюменской области
16:59  30 мая 2017 0

Лидер тюменских эсеров предложил городским депутатам-прогульщикам отказаться от мандатов

Владимир Пискайкин предлагает штрафовать депутатов за прогулыФото: Николай Бастриков

В городской Думе Тюмени необходимо ввести штрафы для депутатов, пропускающих заседания. Об этом «URA.RU» заявил вице-спикер Тюменской областной думы от оппозиции, справедливоросс Владимир Пискайкин.

Лидер тюменских эсеров Владимир Пискайкин прокомментировал последнее заседание гордумы, которое было досрочно прекращено из-за отсутствия кворума, когда в зале заседаний внезапно оказалось 23 депутата при необходимых 25. «Как это может не быть кворума? — возмутился Владимир Пискайкин. — Значит, люди не ходят на свою работу. Не ходишь на работу — ну, откажись от мандата. Если тебе что-то не нравится — просто написал заявление да ушел. Безусловно, городская Дума должна сама решить, как ей жить, как себя вести и какой пример подавать молодежи. Если Дума себя не может вести правильно, тогда чего мы хотим от граждан?»

Владимир Пискайкин заявил также, что считает правильным ввести денежные штрафы для депутатов-прогульщиков. «Более того, я считаю, что и людей, не ходящих на выборы, надо штрафовать. Это тяжелая работа, но ее нужно делать, это гражданская обязанность», — сказал Пискайкин.

Как сообщало «URA.RU», в четверг, 25 мая, заседание городской Думы Тюмени было прервано из-за отсутствия кворума во время выступления заместителя главы администрации города Ирины Богинской. По словам председателя Думы Дмитрия Еремеева, зал покинул депутат-единоросс Артур Ольховский. Всего в городском парламенте 36 депутатов, таким образом, в зале отсутствовала треть народных избранников.

Руководитель фракции ЛДПР в гордуме Алексей Чирков уже обратился к спикеру Дмитрию Еремееву с просьбой о создании комиссии для выяснения причин отсутствия кворума. «Прошу Вас создать специальную комиссию по выявлению причин принятия нелегитимных решений по вопросам повестки заседания Тюменской городской Думы 25.05.2017 года», — говорится в документе, направленном либерал-демократом в городской парламент.

Николай Бастриков
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