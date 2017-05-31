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31 мая 2017
30 мая 2017
09:11  31 мая 2017 0

Пенсии не будут расти до 2035 года, на Урале исчезает бесплатное ЭКО, осьминог сбежал из океанариума. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Мигранты, задержанные на 4 овощебазе. Екатеринбург, овощи, помидоры, овощебаза4, продуктовый рынок
Овощи на уральских прилавках могут быть опасныФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Доброе утро! Сегодня среда, 31 мая. Это наша традиционная утренняя подборка самых важных ночных новостей. Чтобы подписаться и получать подборку самых главных новостей и текстов два раза в день, достаточно просто оставить нам свой электронный адрес.

Вот главное к этому часу:

Минэкономразвития составило неутешительный макропрогноз: пенсии россиян не будут расти до 2035 года. А до 2022 года они вообще будут падать. А вы держитесь.

На Урале может исчезнуть бесплатное ЭКО. В стране просто нет денег на то, чтобы его оплачивать. Тариф на проведение процедуры сократили, а врачам посоветовали экономить на препаратах. Но при использовании более дешевых материалов эффективность процедуры падает. Поэтому врачи просто отказываются проводить ЭКО, а частные клиники — работать по тарифам минздрава.

На Урале выращивают опасные овощи, вызывающие рак. Фермеры используют запрещенные семена из Китая, а чтобы урожай быстрее созрел, почву обильно удобряют химикатами. Работают на фермах китайские нелегалы. Полиция и ФСБ регулярно устраивают там облавы, фермерам приходится платить огромные штрафы. Но для них это все равно дешевле, чем нанимать других рабочих. Как бизнесмены обходят законы, и почему чиновники ничего не могут с этим сделать — в материале «URA.RU».

В Челябинской области места в сельских больницах продают за 100 тысяч рублей. Дело в том, что каждому молодому специалисту по программе «Земской доктор» положена выплата — миллион рублей. Из-за денег за места для приезжих докторов идет борьба, которой и пользуются главврачи.

Во Владивостоке 12-килограммовый осьминог сбежал из океанариума. Вскоре беглеца, конечно, поймали. Надеемся, что у парня все хорошо! P. S. Видеозапись того, как осьминог «улепетывает» по коридору есть в новости.

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