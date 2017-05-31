09:11 31 мая 2017 0

Овощи на уральских прилавках могут быть опасны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Вот главное к этому часу:

Минэкономразвития составило неутешительный макропрогноз: пенсии россиян не будут расти до 2035 года. А до 2022 года они вообще будут падать. А вы держитесь.

На Урале может исчезнуть бесплатное ЭКО. В стране просто нет денег на то, чтобы его оплачивать. Тариф на проведение процедуры сократили, а врачам посоветовали экономить на препаратах. Но при использовании более дешевых материалов эффективность процедуры падает. Поэтому врачи просто отказываются проводить ЭКО, а частные клиники — работать по тарифам минздрава.

На Урале выращивают опасные овощи, вызывающие рак. Фермеры используют запрещенные семена из Китая, а чтобы урожай быстрее созрел, почву обильно удобряют химикатами. Работают на фермах китайские нелегалы. Полиция и ФСБ регулярно устраивают там облавы, фермерам приходится платить огромные штрафы. Но для них это все равно дешевле, чем нанимать других рабочих. Как бизнесмены обходят законы, и почему чиновники ничего не могут с этим сделать — в материале «URA.RU».

В Челябинской области места в сельских больницах продают за 100 тысяч рублей. Дело в том, что каждому молодому специалисту по программе «Земской доктор» положена выплата — миллион рублей. Из-за денег за места для приезжих докторов идет борьба, которой и пользуются главврачи.

Во Владивостоке 12-килограммовый осьминог сбежал из океанариума. Вскоре беглеца, конечно, поймали. Надеемся, что у парня все хорошо! P. S. Видеозапись того, как осьминог «улепетывает» по коридору есть в новости.