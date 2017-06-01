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01 июня 2017
31 мая 2017
30 мая 2017
Главные новости Югры
15:26  01 июня 2017 0

Единственный аэропорт в отдаленном районе ХМАО ждет реконструкция. Жители боятся лишиться связи с внешним миром

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
«Блокадный занавес» жителям района не грозитФото: Pixabay

Департамент общественных связей ХМАО-Югры прокомментировал возможное закрытие единственного аэропорта Березовского района. Как сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей, «блокадный занавес» жителям района не грозит и аэропорт, будучи единственным путем коммуникации с большой землей, продолжит работать.

«В целях бесперебойного обеспечения транспортного обслуживания жителей поселка Березово и района в 2017 году взлетно-посадочная полоса будет приведена в нормативное состояние без закрытия аэропорта, — комментирует ситуацию директор ведомства Елена Шумакова. — С выполнением пассажирских авиаперевозок в период с 1 июня по 1 ноября 2017 года в соответствии с действующим расписанием движения воздушных судов на самолетах АН-24 в города Ханты-Мансийск, Тюмень, Сургут».

Также в департаменте сообщили, что в данный момент прорабатываются несколько вариантов решения вопроса о бесперебойном авиасообщении. Один из вариантов — это строительство еще одной взлетно-посадочной полосы. Окончательное решение будет принято исходя из экономической целесообразности.

Напомним, ранее жители Березовского района, боясь остаться отрезанными от цивилизации, писали письмо президенту РФ с просьбой разобраться в ситуации.

Игорь Волосин
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