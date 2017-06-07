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07 июня 2017
13:58  07 июня 2017 0

Балетмейстер Мариинки умер в кресле стоматолога. Причиной смерти мог стать глубокий наркоз

Стоматология
Специалисты считают необходимость наркоза в стоматологии сомнительнойФото: Анна Серкова © URA.RU

Необходимость применения наркоза при стоматологических процедурах весьма сомнительна. Особенно опасен он может быть для взрослых людей. Об этом заявил главный стоматолог минздрава России, член-корреспондент РАН Олег Янушевич, комментируя сообщения о смерти в стоматологическом кресле балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева.

«В любой медицине есть риск осложнений, которые возникают при погружении человека в глубокий наркоз. Но необходимость применения наркоза на сегодняшний день для стоматологических процедур весьма сомнительна. Я не рекомендую его использовать, особенно взрослым людям. Потому что у них гораздо выше риск осложнений от наркоза», — сообщил главный стоматолог минздрава в интервью RT.

По словам Янушевича, в целом смертность во время стоматологической операции не превышает 0,001%: в год в России фиксируется около 15 млн посещений стоматолога, в прошлом году в стоматологическом кресле было зафиксировано две смерти.

Балетмейстер Мариинского театра Сергей Вихарев скончался во время стоматологической операции. По данным портала «Фонтанка.ру», 2 июня он обратился в одну из частных стоматологических клиник в Приморском районе Санкт-Петербурга по поводу удаления нескольких зубов и установки имплантов. На время проведения операции пациента погрузили в медикаментозный наркоз, из которого он уже не вышел. Мужчина скончался прямо в стоматологическом кресле. Сергею Вихареву было 55 лет.

По факту смерти Вихарева сотрудники СУ СК России по Санкт-Петербургу начали доследственную проверку. В настоящее время изъяты медицинские документы и назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления обстоятельств и причины смерти балетмейстера, сообщает агентство REGNUM.

Прощание с балетмейстером-репетитором Мариинского театра Сергеем Вихаревым пройдет 8 июня, в 10:30, в фойе бельэтажа Мариинского театра (историческая сцена). Вихарев будет похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга.

Наталья Володина
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