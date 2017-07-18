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18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Свердловской области
12:58  18 июля 2017 10

Юбилей Росселя будет готовить Тунгусов. Подарком от Куйвашева стал высокий пост

Презентация книги Анны Матвеевой
Запланируйте себе на 8 октября поздравление первого губернатора Свердловской областиФото: Анна Майорова © URA.RU

Подготовкой празднования дня рождения первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, которому 8 октября 2017 года исполнится 80 лет, займется целый комитет. Согласно распоряжению действующего главы региона Евгения Куйвашева, его возглавит руководитель администрации губернатора Владимир Тунгусов.

В комитет также вошли вице-президент ФК «Урал» и руководитель администрации губернатора при Росселе — Александр Левин, управделами губернатора и правительства Николай Чернев, вице-губернатор Павел Креков, министр культуры Светлана Учайкина и директор департамента информполитики Свердловской области Александр Иванов.

Сам Эдуард Эргартович несколько смущен таким вниманием к своей персоне и признается, что «на самом деле даже не знает, как именно хотел бы справить 80-летие». «Я ведь 60 лет посвятил Свердловской области. Прошел честный путь от моторной бригады до губернатора. И вот пришел к Евгению Владимировичу посоветоваться, как поступить. Меня ведь знают миллионы и многие захотят поздравить. У меня два варианта было: либо уехать куда-то и людям хлопоты не доставлять, либо быть на работе в этот день и кто захочет, тот поздравит. На это Евгений Владимирович возразил, сказав, что так некрасиво поступать, и первый губернатор Свердловской области должен отметить юбилей как следует — поэтому сказал, что поручит создать комитет», — рассказал первый и пока последний избранный губернатор Свердловской области «URA.RU».

Эдуард Россель также уточнил, что ответил согласием на просьбу Евгения Куйвашева снова стать членом Совета Федерации от Свердловской области (по линии губернатора). Это, по мнению чиновников администрации главы региона, лишний раз свидетельствует о том, что первый и нынешний губернаторы «продолжают оставаться единомышленниками по промышленной политике и открытости области миру».

Антон Ольшанников
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