Рядом с Егошихинском кладбищем Перми появится горнолыжный центр. Сейчас городские власти ищут инвестора, готового вложиться в этот проект.
Комплекс зимних экстремальных видов спорта будет размещен на улице Тихой, недалеко от Речного училища. Планируется построить лыжную базу и оборудовать горнолыжные спуски. «Сейчас идет поиск инвестора, который мог бы сделать это в рамках муниципально-частного партнерства», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе городской администрации. Мэрия готова предоставить бизнесменам участок и помогать продвигать проект.
Инвестору предлагается зарабатывать не только на катании, но и за счет кафе. При этом будет решаться вопрос о том, чтобы дети могли заниматься горнолыжным спортом бесплатно — по муниципальному заказу. Юные пермяки смогут учиться скейтбордингу и фристайлу.