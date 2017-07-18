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Главные новости Пермского края
18:21  18 июля 2017 3

Власти отправят пермяков кататься на лыжах рядом с могилами

Горнолыжный комплекс «Хвойный Урман». Ханты-Мансийск., горнолыжный комплекс, сноубордисты, инструктор
Пермяки смогут кататься на горных лыжах, не выезжая из города. С видом на кладбищеФото: Александр Елизаров © URA.RU

Рядом с Егошихинском кладбищем Перми появится горнолыжный центр. Сейчас городские власти ищут инвестора, готового вложиться в этот проект.

Комплекс зимних экстремальных видов спорта будет размещен на улице Тихой, недалеко от Речного училища. Планируется построить лыжную базу и оборудовать горнолыжные спуски. «Сейчас идет поиск инвестора, который мог бы сделать это в рамках муниципально-частного партнерства», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе городской администрации. Мэрия готова предоставить бизнесменам участок и помогать продвигать проект.

Инвестору предлагается зарабатывать не только на катании, но и за счет кафе. При этом будет решаться вопрос о том, чтобы дети могли заниматься горнолыжным спортом бесплатно — по муниципальному заказу. Юные пермяки смогут учиться скейтбордингу и фристайлу.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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