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Главные новости Пермского края
22:11  19 июля 2017 0

Пермяк отказался спасать утопающих и умер на следующий день

Рок-фестиваль Урал Фест 2016. Ural Fest на озере Балтым. Екатеринбург, купание, вечер, месяц, ночь, лето, водоем, отдых на воде, на природе, озеро, балтым
Трагедии на воде стали происходить все чащеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Мистический инцидент произошел в Пермском крае. Пермяк, отказавшийся спасать тонущую на реке Вишере компанию, сам утонул на следующий день после ЧП.

Первый случай произошел на Вишере глубокой ночью 15 июля. 25-летний молодой человек по имени Алексей плыл на лодке по Вишере вместе с тремя друзьями, когда судно неожиданно перевернулось. Пассажиры стали выбираться вплавь, сам Алексей вскоре пропал из виду. Остальные трое спаслись в 4 утра. Один из членов компании, Артур, во время ЧП заметил отдыхающих с лодкой у берега. Он звал их на помощь, однако те не откликнулись. Один из туристов, отказавших в помощи пострадавшим, сам утонул на следующий день, пишет портал ProGorod59.ru.

«Мужчина ушел купаться и пропал. 18 июля его тело нашли в реке Вишере», — рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

Пропавшего после речной прогулки 15 июля Алексея продолжают искать знакомые и родственники. По словам матери одного из спасшихся, ее сын 19 июля нашел тело утопленника, однако это не Алексей. Официального подтверждения этим данным нет.

Татьяна Трушина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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