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13:59  24 июля 2017 1

Мэр крупнейшего города ХМАО передал полномочия своему заместителю

Выездная пресс-конференция Шувалова по ремонту дорог. Сургут, пенсионер, места для инвалидов, глава сургута, Шувалов Вадим
Вадим Шувалов ушел в отпуск, оставив хозяйство на Алексея ЖердеваФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургута Вадим Шувалов ушел в отпуск. Эту информацию «URA.RU» подтвердил советник мэра Александр Оверчук.

По словам Оверчука, Вадим Шувалов будет в отпуске до конца этой недели. Где именно отдыхает градоначальник, в мэрии не уточняют. Любопытно, что на время отсутствия Шувалова исполняющим обязанности главы назначен Алексей Жердев — он считается одним из ключевых членов команды сургутского мэра.

Как ранее сообщало «URA.RU», Жердев приехал в ХМАО год назад, практически сразу после победы Шувалова на выборах главы.

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Ранее чиновник работал в Костроме, в налоговой полиции, возглавлял правление «Кострома — Селькомбанка» и занимал руководящие должности в местном филиале ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» и ОАО «Управляющая компания «Русэнергокапитал».

В мэрии Сургута Жердев был управделами администрации, а позднее стал вице-мэром. По одной из версий, именно он курирует возможное объединение муниципальных коммунальных предприятий Сургута в одну организацию, которая позднее будет приватизирована.

Антон Степыгин
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