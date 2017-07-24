Мэр крупнейшего города ХМАО передал полномочия своему заместителю

Глава Сургута Вадим Шувалов ушел в отпуск. Эту информацию «URA.RU» подтвердил советник мэра Александр Оверчук.
По словам Оверчука, Вадим Шувалов будет в отпуске до конца этой недели. Где именно отдыхает градоначальник, в мэрии не уточняют. Любопытно, что на время отсутствия Шувалова исполняющим обязанности главы назначен Алексей Жердев — он считается одним из ключевых членов команды сургутского мэра.
Как ранее сообщало «URA.RU», Жердев приехал в ХМАО год назад, практически сразу после победы Шувалова на выборах главы.
Ранее чиновник работал в Костроме, в налоговой полиции, возглавлял правление «Кострома — Селькомбанка» и занимал руководящие должности в местном филиале ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» и ОАО «Управляющая компания «Русэнергокапитал».
В мэрии Сургута Жердев был управделами администрации, а позднее стал вице-мэром. По одной из версий, именно он курирует возможное объединение муниципальных коммунальных предприятий Сургута в одну организацию, которая позднее будет приватизирована.