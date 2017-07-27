Прохорову заплатили рубль за съемки в «О чем говорят мужчины»

Олигарху Михаилу Прохорову, сыгравшему эпизодическую роль в третьей части фильма «О чем говорят мужчины», заплатили гонорар в один рубль.
Актер Леонид Барац рассказал, что с Прохоровым заключили контракт. По документу российский миллиардер, как начинающий актер, получил один юбилейный рубль. К слову, монета была выпущена к Чемпионату мира по футболу-2018.
В новой части комедии «О чем говорят мужчины» снялись Камиль Ларин, Леонид Барац, Александр Демидов и Ростислав Хаита, передает «Федеральное агентство новостей».
Первая часть комедии вышла в 2010 году и собрала в прокате 358,5 млн рублей. Вторая часть фильма оказалась еще успешнее. Лента собрала 565 млн рублей.