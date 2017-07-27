{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,91
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
27 июля 2017
26 июля 2017
07:44  27 июля 2017 1

Прохорову заплатили рубль за съемки в «О чем говорят мужчины»

Пмэф-2014. Церемония вручение премии
С Прохоровым заключили договор как с начинающим актеромФото: Александр Мамаев © URA.RU

Олигарху Михаилу Прохорову, сыгравшему эпизодическую роль в третьей части фильма «О чем говорят мужчины», заплатили гонорар в один рубль.

Актер Леонид Барац рассказал, что с Прохоровым заключили контракт. По документу российский миллиардер, как начинающий актер, получил один юбилейный рубль. К слову, монета была выпущена к Чемпионату мира по футболу-2018.

В новой части комедии «О чем говорят мужчины» снялись Камиль Ларин, Леонид Барац, Александр Демидов и Ростислав Хаита, передает «Федеральное агентство новостей».

Первая часть комедии вышла в 2010 году и собрала в прокате 358,5 млн рублей. Вторая часть фильма оказалась еще успешнее. Лента собрала 565 млн рублей.

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров