В отношении «Мотовилихинских заводов» введена процедура наблюдения сроком на полгода. На предприятии обещают, что постараются не допустить сокращений. Временным управляющим оборонного предприятия назначен член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «ДЕЛО» Виталий Шемигон, рассказали «URA.RU» в пресс-службе «Мотовилихи».
Арбитражный суд Пермского края ввел процедуру наблюдения по требованию АО «Всероссийский научно-исследовательский институт „Сигнал“» — «Мотовилиха» задолжала ему 32,1 млн рублей.
«Причины тяжелого финансового положения предприятия возникли не сегодня: завод находится в затяжном кризисе, генерирует убытки и накапливает долги на протяжении последних нескольких лет. В такой ситуации введение наблюдения было неизбежным», — говорится в официальном комментарии оборонного предприятия.
На «Мотовилихе» уверяют, что процедура наблюдения никаким образом не прекратит производственную деятельность заводов: «Более того, с момента введения наблюдения приостанавливается исполнение всех ранее накопленных долгов предприятия. Это даст возможность избежать блокировки счетов, ареста имущества и сосредоточиться на выполнении действующих контрактов, прежде всего в рамках гособоронзаказа».
Руководство «Мотовилихинских заводов» обещает принять все меры, чтобы не допустить сокращения рабочих и выполнить перед ними все социальные обязательства, а также не допустить срыва исполнения госзаказа.