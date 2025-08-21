Удобный выезд, быстрая пересадка и близость к аэропорту: что известно о новом пермском автовокзале

В Перми планируют построить новый автовокзал на шоссе Космонавтов. После этого снесут старый автовокзал у Центрального рынка и застроят территорию жилыми домами. URA.RU рассказывает, что известно о новом проекте.
Где построят новый автовокзал
Новая площадка появится в микрорайоне Верхние Муллы на шоссе Космонавтов, рядом с трамвайной остановкой «Школа №107». Местоположение выбрано с учетом логистических преимуществ — это удобный выезд на Западный, Южный и Восточный обходы Перми, а также близость к аэропорту. В шаговой доступности находятся остановки общественного транспорта, что обеспечит быструю пересадку на городские маршруты.
Что появится на территории
Пермский край запускает проект комплексного развития территории «Автовокзал», охватывающий Свердловский и Индустриальный районы города. Общая площадь застройки — 10 гектаров. Помимо строительства здания автовокзала планируется обустройство дорог и благоустройство территории. Инвестора выберут через аукцион, который состоится в третьем квартале 2025 года. Завершить все работы планируют в течение семи лет.
Что будет со старым автовокзалом
Здание действующего автовокзала рядом с Центральным рынком снесут после завершения строительства нового. Вместе с ним уберут и аварийное здание по улице Механошина, 27. На территории появятся жилые дома и поликлиника, рассчитанная на 200 посещений в смену. Кроме того, территорию благоустроят и озеленят. Все это снизит транспортную нагрузку в центре Перми, улучшит экологическую обстановку и позволит создать новые жилые кварталы с местами для отдыха и прогулок.
Будет ли автовокзал на станции Пермь-2
Автовокзал на шоссе Космонавтов станет дополнительным транспортным узлом, а не заменой существующим планам. Проект транспортно-пересадочного узла у вокзала Пермь-2 по-прежнему в силе. РЖД продолжает разработку проектной документации, которая включает в себя объединенное здание для железнодорожного и автовокзала.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!