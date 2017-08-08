Правительство Пермского края готовит комплекс мер, чтобы помочь Мотовилихинским заводам, оказавшимся на грани банкротства. Подробности станут известны в конце недели.
Напомним, в отношении Мотовилихинских заводов введена процедура наблюдения сроком на полгода. Руководство предприятия признает — завод находится в затяжном кризисе. Краевые власти намерены оказать предприятию дополнительные меры поддержки. «В ближайшее время состоится совещание, где будет обсуждаться этот вопрос», — рассказал «URA.RU» вице-премьер краевого правительства Алексей Чибисов. По его словам, заседание состоится в середине текущей недели.
На Мотовилихе уверяют, что процедура наблюдения никаким образом не прекратит производственную деятельность заводов. Руководство предприятия обещает принять все меры, чтобы выполнить социальные обязательства, а также не допустить срыва исполнения госзаказа.
Напомним, в марте этого года врио губернатора Пермского края Максим Решетников объявил о создании рабочей группы, которая должна работать над планами дальнейшего развития Мотовилихинских заводов. В группу вошли руководство предприятия, представители краевого Минпромторга и администрации Перми.