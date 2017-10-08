Итальянский журналист, политолог и аналитик, экс-советник Европарламента Марко Гомбаччи выпустил книгу о коммуникационных технологиях президента России Владимира Путина и предложил провести саммит РФ и Евросоюза.
Презентация книги с цитатами российского лидера прошла в городе Триест, который, по его мнению, и должен принять у себя саммит. Такое решение он объяснил тем, что именно Италии должна принадлежать ведущая роль в восстановлении отношений России с Евросоюзом, пишет портал Triesteprima.
«Когда говорят о России, люди часто формируют свое отношение, руководствуясь симпатиями или антипатиями к российскому лидеру. Но вопрос гораздо глубже. Называть Россию региональной силой, как это сделал Барак Обама после начала украинского кризиса, — ошибка. <…> Пора выстраивать отношения с Россией, основываясь на наших интересах и собственных взглядах, а не идти на поводу у других», — заявил Гомбаччи.
Он добавил, что недавно вернулся из Сирии, где делал репортажи о борьбе с боевиками, и участие России в ней, по его словам, стало решающим и в разрешении сирийского конфликта, и в уничтожении запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ.