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08 октября 2017
14:52  08 октября 2017 1

Экс-советник Европарламента написал книгу о Путине и раскритиковал Обаму. ФОТО, ВИДЕО

Итальянский политолог и журналист презентовал свою книгу с цитатами Владимира ПутинаФото: открытые источники

Итальянский журналист, политолог и аналитик, экс-советник Европарламента Марко Гомбаччи выпустил книгу о коммуникационных технологиях президента России Владимира Путина и предложил провести саммит РФ и Евросоюза.

Презентация книги с цитатами российского лидера прошла в городе Триест, который, по его мнению, и должен принять у себя саммит. Такое решение он объяснил тем, что именно Италии должна принадлежать ведущая роль в восстановлении отношений России с Евросоюзом, пишет портал Triesteprima.

Презентация книги прошла в городе Триест
Фото: открытые источники

«Когда говорят о России, люди часто формируют свое отношение, руководствуясь симпатиями или антипатиями к российскому лидеру. Но вопрос гораздо глубже. Называть Россию региональной силой, как это сделал Барак Обама после начала украинского кризиса, — ошибка. <…> Пора выстраивать отношения с Россией, основываясь на наших интересах и собственных взглядах, а не идти на поводу у других», — заявил Гомбаччи.

Он добавил, что недавно вернулся из Сирии, где делал репортажи о борьбе с боевиками, и участие России в ней, по его словам, стало решающим и в разрешении сирийского конфликта, и в уничтожении запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ.

Сергей Демин
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