ВСУ применяли в Курской области немецкие кумулятивные мины

Вооруженные силы Украины использовали в Курской области немецкие кумулятивные мины с магнитными датчиками. Об этом сообщил заместитель командира отряда разминирования Международного противоминного центра Богдан Миронов.
«Среди наиболее часто встречающихся — немецкие кассетные мины. Кумулятивные. Средство доставки — артиллерийский снаряд 155 калибра НАТО. Оснащена магнитным датчиком цели», — заявил Миронов. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее в МЧС России сообщили, что украинские солдаты за минирования территорий в Курской области использовали различные предметы, включая игрушки, деньги, сладости и хозяйственный инвентарь. По данным ведомства, саперы также регулярно сталкиваются с разнообразием взрывоопасных устройств, среди которых — мины, сброшенные с дронов, и боевые части ракет.
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