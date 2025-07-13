ВСУ применяли в Курской области немецкие кумулятивные мины

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ВСУ разбрасывали немецкие мины над позициями ВС РФ с помощью снарядов НАТО
ВСУ разбрасывали немецкие мины над позициями ВС РФ с помощью снарядов НАТО Фото:
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ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Вооруженные силы Украины использовали в Курской области немецкие кумулятивные мины с магнитными датчиками. Об этом сообщил заместитель командира отряда разминирования Международного противоминного центра Богдан Миронов.

«Среди наиболее часто встречающихся — немецкие кассетные мины. Кумулятивные. Средство доставки — артиллерийский снаряд 155 калибра НАТО. Оснащена магнитным датчиком цели», — заявил Миронов. Его слова приводит РИА Новости. 

Ранее в МЧС России сообщили, что украинские солдаты за минирования территорий в Курской области использовали различные предметы, включая игрушки, деньги, сладости и хозяйственный инвентарь. По данным ведомства, саперы также регулярно сталкиваются с разнообразием взрывоопасных устройств, среди которых — мины, сброшенные с дронов, и боевые части ракет.

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Вооруженные силы Украины использовали в Курской области немецкие кумулятивные мины с магнитными датчиками. Об этом сообщил заместитель командира отряда разминирования Международного противоминного центра Богдан Миронов. «Среди наиболее часто встречающихся — немецкие кассетные мины. Кумулятивные. Средство доставки — артиллерийский снаряд 155 калибра НАТО. Оснащена магнитным датчиком цели», — заявил Миронов. Его слова приводит РИА Новости.  Ранее в МЧС России сообщили, что украинские солдаты за минирования территорий в Курской области использовали различные предметы, включая игрушки, деньги, сладости и хозяйственный инвентарь. По данным ведомства, саперы также регулярно сталкиваются с разнообразием взрывоопасных устройств, среди которых — мины, сброшенные с дронов, и боевые части ракет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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