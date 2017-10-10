В Тюмени за мошенничество осуждена женщина-фельдшер, которая брала с призывников деньги за уклонение от военной службы. Несмотря на внушительные расценки, врачебная комиссия все равно признала ее «клиентов» годными к службе в армии.
Фельдшер отдела Тюменского областного военкомата по Тюменскому и Нижнетавдинскому районам Римма Гильманова по приговору Центрального районного суда Тюмени проведет в колонии три с половиной года. Двое парней заплатили фельдшеру за «откос» от армии по 160 тысяч рублей. Несмотря на это, они были признаны комиссией годными к военной службе.
Гильманова не имела полномочий, чтобы освободить призывников от службы в армии, но обманывала молодых людей, за деньги внося в медицинские документы информацию об их ложной ограниченной годности к воинской службе. Кроме отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, осужденной предстоит возместить материальный ущерб в размере 160 тысяч рублей, сообщили «URA.RU» в УФСБ по Центральному военному округу.