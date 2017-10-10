{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Его место занял уралец Александр Бурков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,07
Динамика за 2 недели
Евро 68,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 октября 2017
09 октября 2017
08 октября 2017
07 октября 2017
Главные новости Тюменской области
13:29  10 октября 2017 0

Перевозчики отменяют авиарейсы из Тюмени

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, ямал
"Ямал" не полетел в Казань потому, что пассажиров оказалось слишком малоФото: Александр Мамаев © URA.RU

Авиарейс из тюменского аэропорта в Пермь отменен — вылет должен был состояться сегодня, 10 октября, в 20:55. Ранее был отменен рейс из Тюмени в Казань. В авиакомпаниях заверяют, что отмены не станут постоянной практикой.

Согласно данным онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино, 10 октября отменен рейс ИГ 34 Тюмень — Пермь и ИГ-33 Пермь — Тюмень, который должна была выполнить компания «Комиавиатранс». Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в авиакомпании, отмена связана с техническим состоянием самолетов. «Эта неделя у нас несколько сложная по исправности парка, запчасти толком не пришли. Очень надеемся, что со следующей недели все наладится», — пояснили в компании. Следующий рейс должен состояться во вторник, 17 октября.

Сутками ранее из тюменского Рощино в Казань не вылетел лайнер компании «Ямал», отменен был и обратный рейс. Дозвониться до пресс-службы «Ямала» не удалось: там никто не брал трубку. По информации портала «72.ру», причиной отмены стал плохой спрос на данное направление: раскуплено было слишком мало билетов — менее половины от числа мест. Ближайшей датой, когда из Тюмени можно будет вылететь в Казань, в компании назвали 11 октября.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров