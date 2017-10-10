Перевозчики отменяют авиарейсы из Тюмени

Авиарейс из тюменского аэропорта в Пермь отменен — вылет должен был состояться сегодня, 10 октября, в 20:55. Ранее был отменен рейс из Тюмени в Казань. В авиакомпаниях заверяют, что отмены не станут постоянной практикой.
Согласно данным онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино, 10 октября отменен рейс ИГ 34 Тюмень — Пермь и ИГ-33 Пермь — Тюмень, который должна была выполнить компания «Комиавиатранс». Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в авиакомпании, отмена связана с техническим состоянием самолетов. «Эта неделя у нас несколько сложная по исправности парка, запчасти толком не пришли. Очень надеемся, что со следующей недели все наладится», — пояснили в компании. Следующий рейс должен состояться во вторник, 17 октября.
Сутками ранее из тюменского Рощино в Казань не вылетел лайнер компании «Ямал», отменен был и обратный рейс. Дозвониться до пресс-службы «Ямала» не удалось: там никто не брал трубку. По информации портала «72.ру», причиной отмены стал плохой спрос на данное направление: раскуплено было слишком мало билетов — менее половины от числа мест. Ближайшей датой, когда из Тюмени можно будет вылететь в Казань, в компании назвали 11 октября.