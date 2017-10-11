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Главные новости Челябинской области
14:53  11 октября 2017 0

Курицы испортили воздух в Челябинске

Птицефабрика. Магнитогорск, птицефабрика, курицы, клетки
Источником загрязнения может быть птицефабрика в КопейскеФото: Илья Московец © URA.RU
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Жители Челябинска жалуются на стойкий запах сероводорода, напоминающий смрад от канализации и куриного помета. Общественники собирают обращения, сотрудники регионального управления Росприроднадзора ищут источники загрязнения, передает корреспондент «URA.RU». Экологи заявляют, что запах принесло с юга области, из Копейска, где находится птицефабрика.

«Запах фекалий связан с птицефабрикой „Челябинская“ и пришел со слабым южным ветром сегодня из Копейска. Уже зафиксировано 187 обращений. Жалобы на сильный химический запах поступают из Металлургического и Тракторозаводского районов. В Центральном и Калининском районе сообщают о „фекальном“ запахе. Также сегодня зафиксированы жалобы из Октябрьского района, поселка Новосинеглазово и поселка Роза. Жители сообщают о сильной задымленности и запахе гари со стороны Коркинского угольного разреза», — сообщил «URA.RU» руководитель фонда «Моя планета» Виталий Безруков.

«Официально, что неприятный запах принесло с птицефабрики, пока не подтверждают. Мы ищем источники загрязнения в Советском районе Челябинска, в Сосновском районе, в Коркино и Копейске», — сообщил «URA.RU» руководитель регионального управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников.

Неприятный запах гари и химии в городе ощущался еще в выходные, 10 и 11 сентября, в период неблагоприятных метеоусловий (НМУ), ситуация ухудшилась, Для поиска источников загрязнения в Челябинск прибыли дополнительные передвижные лаборатории из Екатеринбурга

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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