Курицы испортили воздух в Челябинске

Жители Челябинска жалуются на стойкий запах сероводорода, напоминающий смрад от канализации и куриного помета. Общественники собирают обращения, сотрудники регионального управления Росприроднадзора ищут источники загрязнения, передает корреспондент «URA.RU». Экологи заявляют, что запах принесло с юга области, из Копейска, где находится птицефабрика.
«Запах фекалий связан с птицефабрикой „Челябинская“ и пришел со слабым южным ветром сегодня из Копейска. Уже зафиксировано 187 обращений. Жалобы на сильный химический запах поступают из Металлургического и Тракторозаводского районов. В Центральном и Калининском районе сообщают о „фекальном“ запахе. Также сегодня зафиксированы жалобы из Октябрьского района, поселка Новосинеглазово и поселка Роза. Жители сообщают о сильной задымленности и запахе гари со стороны Коркинского угольного разреза», — сообщил «URA.RU» руководитель фонда «Моя планета» Виталий Безруков.
«Официально, что неприятный запах принесло с птицефабрики, пока не подтверждают. Мы ищем источники загрязнения в Советском районе Челябинска, в Сосновском районе, в Коркино и Копейске», — сообщил «URA.RU» руководитель регионального управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников.
Неприятный запах гари и химии в городе ощущался еще в выходные, 10 и 11 сентября, в период неблагоприятных метеоусловий (НМУ), ситуация ухудшилась, Для поиска источников загрязнения в Челябинск прибыли дополнительные передвижные лаборатории из Екатеринбурга