«Дочка» «Транснефти» заплатит миллионы за гибель молодой мамы

«Транснефть-Сибирь» заплатит два миллиона рублей за гибель девушки при ДТП. Грузовик компании спровоцировал аварию, в которой 23-летняя автоледи погибла на месте.
Дорожная авария с трагическим исходом произошла утром, 1 февраля 2017 года. Водитель грузовика «Татра» на нерегулируемом перекрестке окружной трассы и дороги в сторону микрорайона Копытова при повороте налево не пропустил едущую навстречу легковушку. Произошло столкновение, девушка за рулем Тoyota Starlet погибла на месте. У нее остался маленький сын.
Водитель «Татры», принадлежавшей компании «Транснефть-Сибирь», был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть человека. Он получил год и семь месяцев лишения свободы в колонии-поселении и лишение прав управления автотранспортом на три года.
В июле 2017 года близкие погибшей девушки потребовали от АО «Транснефть-Сибирь» выплаты компенсации морального вреда. При участии прокуратуры Ленинский районный суд взыскал с компании в пользу матери и малолетнего сына погибшей девушки по одному миллиону рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.