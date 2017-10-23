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Главные новости Свердловской области
13:13  23 октября 2017 0

В мэрию Екатеринбурга возвращается эффективный и «неубиваемый» работник

Открытие комплекса тестирования на ВИЧ в ТЦ
Мкртчян известна как квалифицированный специалист в области взаимодействия со СМИФото: Анна Майорова © URA.RU

Пресс-служба администрации Екатеринбурга станет работать эффективнее. По информации «URA.RU», сюда возвращается эффективный и компетентный работник — Виктория Мкртчян. Ее пригласили на место в информационно-аналитическом управлении, которое курирует замглавы администрации Сергей Тушин.

В августе Мкртчян подала заявление на увольнение по собственному желанию с должности пресс-секретаря главы города, которую получила в феврале 2016 года. Тогда источник в горадминистрации заверял, что уволиться чиновницу побудила несдержанность руководителя, хотя сама Мкртчян такое объяснение категорически отрицала.

На короткое время Мкртчян ушла в «Коммерсант-Урал», но в итоге приняла приглашение бывших коллег из ратуши. В мэрию она, как сама предполагает, выйдет в середине ноября и «вплотную займется мероприятиями по освещению ЧМ 2018, ЭКСПО-2025 и транспортной реформы».

«Если у нас будет вакантное место, то мы будем рады участию в конкурсе такого компетентного специалиста, как Виктория Мкртчян», — сказал «URA.RU» пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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