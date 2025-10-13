Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 16 жителям региона за кражу нефтепродуктов у коммерческого предприятия. Свободы лишили 15 человек, лишь один отделался обязательными работами, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
«Чкаловский районный суд назначил 15 жителям региона наказание в виде лишения свободы на срок от двух лет и десяти месяцев до шести лет и дести месяцев с отбыванием в ИК общего режима. Еще одному виновному назначено наказание в виде 480 часов обязательных работ», — пояснили в ведомстве.
Банда из 16 человек с февраля по сентябрь 2022 года тайно сливали нефтепродукты из принадлежащих коммерческому предприятию вагонов–цистерн. Ущерб составил 2,8 миллиона рублей.
