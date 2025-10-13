Суд Екатеринбурга посадил за решетку сразу 16 человек за кражу нефти. Фото

Свердловчан обвинили по нескольким статьям УК РФ
Свердловчан обвинили по нескольким статьям УК РФ

Чкаловский райсуд Екатеринбурга вынес приговор 16 жителям региона за кражу нефтепродуктов у коммерческого предприятия. Свободы лишили 15 человек, лишь один отделался обязательными работами, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Чкаловский районный суд назначил 15 жителям региона наказание в виде лишения свободы на срок от двух лет и десяти месяцев до шести лет и дести месяцев с отбыванием в ИК общего режима. Еще одному виновному назначено наказание в виде 480 часов обязательных работ», — пояснили в ведомстве.

Банда из 16 человек с февраля по сентябрь 2022 года тайно сливали нефтепродукты из принадлежащих коммерческому предприятию вагонов–цистерн. Ущерб составил 2,8 миллиона рублей.

