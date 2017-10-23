08:51 23 октября 2017 0

Дональда Трампа уже потребовали разобраться в ситуации с финансистом Фото: Wikipedia

Власти США аннулировали визу главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который был крупнейшим иностранным инвестором в РФ.

Браудер сообщил об этом в Twitter. Бывший посол США в России Майкл Макфол уже назвал ситуацию «возмутительной». Он призвал американского президента Дональда Трампа вмешаться в ситуацию, передает «Федеральное агентство новостей».

Ранее Россия внесла финансиста Уильяма Браудера в базу данных Интерпола, напоминает RT. Он был объявлен в международный розыск по делу о хищений акций «Газпрома» на 3 млрд рублей. Тверской суд Москвы рассматривает уголовное дело предпринимателя и его партнера Ивана Черкасова, которых обвиняют в нескольких эпизодах преднамеренного банкротства.

Финансист, рожденный в США, является подданным Великобритании, которая отказалась выдать предпринимателя России.