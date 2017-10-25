Армен Джигарханян заявил в полицию о краже паспорта

Артист утверждает, что документ был похищен в здании Московского драматического театра
Армен Джигарханян сообщил полиции, что у него украли паспорт.
Как сообщает «Пятый канал», инцидент произошел накануне днем. Армен Джигарханян обратился в полицию с заявлением о том, что его документ был похищен в здании Московского драматического театра, которым он руководит.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Похищение или повреждение документов», передает издание.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что Джигарханян подал на развод с молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Заседание он попросил сделать закрытым.