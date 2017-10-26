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Главные новости Челябинской области
10:53  26 октября 2017 0

Суд не стал рассматривать просьбу экс-сенатора Цыбко выпустить его из СИЗО

Цыбко Константин. Апелляция в челябинском областном суде. Челябинск, прокурор ефименко
Суд не стал рассматривать ходатайство по аресту Константина ЦыбкоФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело челябинского сенатора Константина Цыбко
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Челябинский областной суд 26 октября удовлетворил ходатайство адвокатов экс-сенатора Константна Цыбко о переносе на 8 ноября рассмотрения апелляции на его приговор. Прошение об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы, оставлено без рассмотрения, сообщила «URA.RU» пресс-секретарь суда Евгения Нациевская.

Решение об аресте Константина Цыбко до вступления приговора в силу было принято Озерским горсудом 3 августа. Поэтому ходатайство об изменении меры пресечения можно будет рассмотреть только в ходе судебного следствия, а не на нынешнем этапе разбирательства, объяснили в суде. Остальные ходатайства также оставлены без удовлетворения, включая прошение приобщить документы о состоянии здоровья экс-сенатора. Накануне адвокаты также пытались заявить отвод всему челябинскому облсуду, подозревая судей в пристрастности.

Сам Константин Цыбко жаловался на «пыточные условия содержания» в челябинском СИЗО-1. Так, его содержат в камере площадью 7 квадратных метров с сокамерником, хотя по нормативу на одного человека должно приходиться не менее 4 квадратных метров. Перед заседанием суда его запирали в «одиночке», рядом с которой 40 минут газовал грузовик.

Озерский горсуд 3 августа признал Константина Цыбко виновным в получении взяток от бывшего сити-менеджера Озерска, магнитогорца Евгения Тарасова, и от его земляка, руководителя треста «Магнитострой» Олега Лакницкого. Экс-сенатора приговорили к 9 годам колонии строгого режима и штрафу 70 млн рублей. При этом несколько эпизодов суд счел недоказанными. Константин Цыбко настаивает, что его оговорили. Свидетели Тарасов, Лакницкий и их соучастники были признаны виновными в воровстве денег из бюджета Озерска и даче взятки, однако получили несущественное наказание. Тарасов фактически не был в колонии, а бизнесмена Лакницкого приговорили к штрафу.

Сергей Леонов
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