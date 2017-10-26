Россиянин незаконно пересек шведскую границу, чтобы «забрать любимую кошку»

В шведском городе Мальмё состоялись первые слушания по делу петербуржца Тамерлана Мусаева. Его судят по делу о незаконном пересечении в 1993 году шведской границы на угнанном самолете, который следовал из Тюмени в Санкт-Петербург, сообщает Piter.TV.
Издание передает, что с 2015 года гражданину России было запрещено въезжать на территорию Швеции в связи с делом о телефонном терроризме. До этого Мусаев успел отсидеть около 10 лет в шведской тюрьме за угон самолета, летевшего из Тюмени в Санкт-Петербург. Вооруженного преступника тогда арестовала полиция Стокгольма.
В этот раз Тамерлан Мусаев незаконно пересек границу Швеции, прибыв из соседней Дании. Мужчина объяснил свой поступок желанием забрать любимую кошку, которая осталась в европейской стране. Однако местные СМИ не поверили рецидивисту, а заподозрили его в попытке еще раз нарушить закон на шведской территории, передает агентство.
По словам дочери Тамерлана Мусаева, которая вышла на связь с Piter.TV, ее отец может признаться в подготовке теракта на территории Швеции. Пока что родные Мусаева не поясняют, является ли сам подсудимый автором этой версии либо на него оказывает давление следствие.
Напомним, что «URA.RU» публиковало видео, в котором авиатеррорист рассказал о своей борьбе со шведскими властями.