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26 октября 2017
18:06  26 октября 2017 0

Россиянин незаконно пересек шведскую границу, чтобы «забрать любимую кошку»

Клипарт, разное. Екатеринбург, аэропорт кольцово, самолет, авиация
Тамерлан Мусаев, отсидевший десять лет за угон самолета, снова не поладил с властями ШвецииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В шведском городе Мальмё состоялись первые слушания по делу петербуржца Тамерлана Мусаева. Его судят по делу о незаконном пересечении в 1993 году шведской границы на угнанном самолете, который следовал из Тюмени в Санкт-Петербург, сообщает Piter.TV.

Издание передает, что с 2015 года гражданину России было запрещено въезжать на территорию Швеции в связи с делом о телефонном терроризме. До этого Мусаев успел отсидеть около 10 лет в шведской тюрьме за угон самолета, летевшего из Тюмени в Санкт-Петербург. Вооруженного преступника тогда арестовала полиция Стокгольма.

В этот раз Тамерлан Мусаев незаконно пересек границу Швеции, прибыв из соседней Дании. Мужчина объяснил свой поступок желанием забрать любимую кошку, которая осталась в европейской стране. Однако местные СМИ не поверили рецидивисту, а заподозрили его в попытке еще раз нарушить закон на шведской территории, передает агентство.

По словам дочери Тамерлана Мусаева, которая вышла на связь с Piter.TV, ее отец может признаться в подготовке теракта на территории Швеции. Пока что родные Мусаева не поясняют, является ли сам подсудимый автором этой версии либо на него оказывает давление следствие.

Напомним, что «URA.RU» публиковало видео, в котором авиатеррорист рассказал о своей борьбе со шведскими властями.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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