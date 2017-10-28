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Главные новости Тюменской области
11:29  28 октября 2017 0

Тюменцы высмеяли Галкина, ночующего в гостинице для бедных. ФОТО

Тюменцев взволновало лицо юмористаФОТО: Максим Галкин, Instagram

Юморист Максим Галкин, гастролируя по Тюменской области, обратил внимание на местные гостиницы эконом- класса. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Артист выложил на странице шутливое фото, где он позирует у вывески тюменского мотеля «Эконом». «Сегодня, наверное, здесь остановимся. Ребята рекомендовали», — замечает Галкин, описывая гастрольную жизнь.

Подписчики активно начали обсуждать финансовое положение артиста и его выражение лица. «Максут разбомжовел», «С таким лицом с постояльцев вовсе не берут за проживание!», «бедненький, уже экономишь», «Макс, прислушиваетесь.действительно ли там комфортно?», — шутят пользователи.

Впрочем, Галкин быстро передумал, увидев поблизости другую гостиницу. «Все, переселяюсь, тут за углом тоже неплохой отель сетевой. Все-таки Филтон — это бренд!» — съюморил столичный гастролер.

Ранее Галкин во время концерта в Перми придумал имя новому терминалу местного аэропорта. Комик предложил назвать его «Долгостроем», из-за постоянных задержек при строительстве.

Рита Теркина
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