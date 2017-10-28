Галкин придумал шутливое название пермскому аэропорту

Юморист Максим Галкин во время концерта в Перми придумал имя новому местному аэропорту. Об этом сообщает портал «59.ru»
Артист Максим Галкин выступил с программой «Один за всех» в четверг, 26 октября, в зале пермской филармонии. Во время концерта юморист спросил пермяков о наболевшем, они в шутку сказали, что долго строится аэропорт, и не могут придумать название, — рассказал изданию один из зрителей.
Тогда комик предложил назвать аэропорт «Долгостроем» и тут же сымпровизировал сценку, где два человека обсуждают название воздушной гавани Зауралья:
«Мы для аэропорта название новое придумываем, — говорит один. -Может быть, Долгострой? — предлагает собеседник. -Нет, — отвечает первый. — Может, деньги спилили? , — приходит на ум собеседнику. -Нет, все потратили честно, все в аэропорт ушло».
Этот экспромт очень позабавил пермяков.
Открытое голосование среди местного населения по выбору названия для нового терминала аэропорта проводит правительство Пермского края. Представлено 7 вариантов. Итоги голосования подведут 1 декабря.