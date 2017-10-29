Боевики планировали покушение на правнука королевы Великобритании

В тайной переписке террористов в групповом чате Telegram обсуждалось покушение на правнука королевы Великобритании Елизаветы II — принца Джорджа.
В переписке фигурировала фотография наследника престола рядом с изображением его школы в Лондоне. Рядом был указан заголовок «Занятия в школе начинаются рано». Далее один из участников переписки отметил, что «когда наступающая война звучит мелодией пуль, мы спускаемся с недоверием, желая возмездия», пишет «Экспресс-газета».
О том, что четырехлетний сын британского герцога Кембриджского Уильяма и Кейт Миддлтон впервые пошел в школу, стало известно в сентябре.
Боевики часто используют чаты в Telegram для переписки, так как сообщения здесь шифруются, а местоположение автора участников общения не раскрываются.