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29 октября 2017
16:32  29 октября 2017 0

Боевики планировали покушение на правнука королевы Великобритании

Под прицелом оказался ребенок из королевской семьиФото: @DailyMirror

В тайной переписке террористов в групповом чате Telegram обсуждалось покушение на правнука королевы Великобритании Елизаветы II — принца Джорджа.

В переписке фигурировала фотография наследника престола рядом с изображением его школы в Лондоне. Рядом был указан заголовок «Занятия в школе начинаются рано». Далее один из участников переписки отметил, что «когда наступающая война звучит мелодией пуль, мы спускаемся с недоверием, желая возмездия», пишет «Экспресс-газета».

О том, что четырехлетний сын британского герцога Кембриджского Уильяма и Кейт Миддлтон впервые пошел в школу, стало известно в сентябре.

Боевики часто используют чаты в Telegram для переписки, так как сообщения здесь шифруются, а местоположение автора участников общения не раскрываются.

Лев Истомин
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