Диетолог Богданова рассказала, как смех и зевота при стрессе влияют на вес

Врач Богданова: смех сжигает 40 калорий за десять минут

26 апреля 2024 в 06:35 Размер текста - 17 +

Диетолог Богданова считает, что смех сжигает около 40 калорий за десять минут Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В современном мире человек часто испытывает длительный, хронический стресс. Снизить его уровень помогает смех или зевота. Об этом заявила диетолог и нутрициолог Зоя Богданова. «Если человек правильно питается, но жировая масса не уходит, то, скорее всего, у него высокий уровень стресса. Из-за этого в крови значительно повышается количество гормона кортизола, при котором распад липидов невозможен. Снизить уровень стресса помогает смех или зевота», — заявила Богданова в интервью радио Sputnik . По ее данным, смех сжигает около 40 калорий за десять минут. При смехе напрягаются мышцы, снижается уровень кортизола в крови. А вот зевота расслабляет нервную систему и снижает уровень кортизола, отмечает Богданова. Реакция организма на повседневные проблемы влияет и на обмен веществ. Так, выработка кортизола может препятствовать снижению веса, даже если человек занимается спортом, считает диетолог. Главный педиатр Минздрава России, профессор Ольга Ткачева сообщала, что у людей, которые часто смеются, риск развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний ниже. Также смех помогает лучше запоминать информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В современном мире человек часто испытывает длительный, хронический стресс. Снизить его уровень помогает смех или зевота. Об этом заявила диетолог и нутрициолог Зоя Богданова. «Если человек правильно питается, но жировая масса не уходит, то, скорее всего, у него высокий уровень стресса. Из-за этого в крови значительно повышается количество гормона кортизола, при котором распад липидов невозможен. Снизить уровень стресса помогает смех или зевота», — заявила Богданова в интервью радио Sputnik. По ее данным, смех сжигает около 40 калорий за десять минут. При смехе напрягаются мышцы, снижается уровень кортизола в крови. А вот зевота расслабляет нервную систему и снижает уровень кортизола, отмечает Богданова. Реакция организма на повседневные проблемы влияет и на обмен веществ. Так, выработка кортизола может препятствовать снижению веса, даже если человек занимается спортом, считает диетолог. Главный педиатр Минздрава России, профессор Ольга Ткачева сообщала, что у людей, которые часто смеются, риск развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний ниже. Также смех помогает лучше запоминать информацию.