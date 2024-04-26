Диетолог Богданова рассказала, как смех и зевота при стрессе влияют на вес

Врач Богданова: смех сжигает 40 калорий за десять минут
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Диетолог Богданова считает, что смех сжигает около 40 калорий за десять минут Фото:

В современном мире человек часто испытывает длительный, хронический стресс. Снизить его уровень помогает смех или зевота. Об этом заявила диетолог и нутрициолог Зоя Богданова.

«Если человек правильно питается, но жировая масса не уходит, то, скорее всего, у него высокий уровень стресса. Из-за этого в крови значительно повышается количество гормона кортизола, при котором распад липидов невозможен. Снизить уровень стресса помогает смех или зевота», — заявила Богданова в интервью радио Sputnik.

По ее данным, смех сжигает около 40 калорий за десять минут. При смехе напрягаются мышцы, снижается уровень кортизола в крови. А вот зевота расслабляет нервную систему и снижает уровень кортизола, отмечает Богданова.

Реакция организма на повседневные проблемы влияет и на обмен веществ. Так, выработка кортизола может препятствовать снижению веса, даже если человек занимается спортом, считает диетолог.

Главный педиатр Минздрава России, профессор Ольга Ткачева сообщала, что у людей, которые часто смеются, риск развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний ниже. Также смех помогает лучше запоминать информацию.

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В современном мире человек часто испытывает длительный, хронический стресс. Снизить его уровень помогает смех или зевота. Об этом заявила диетолог и нутрициолог Зоя Богданова. «Если человек правильно питается, но жировая масса не уходит, то, скорее всего, у него высокий уровень стресса. Из-за этого в крови значительно повышается количество гормона кортизола, при котором распад липидов невозможен. Снизить уровень стресса помогает смех или зевота», — заявила Богданова в интервью радио Sputnik. По ее данным, смех сжигает около 40 калорий за десять минут. При смехе напрягаются мышцы, снижается уровень кортизола в крови. А вот зевота расслабляет нервную систему и снижает уровень кортизола, отмечает Богданова. Реакция организма на повседневные проблемы влияет и на обмен веществ. Так, выработка кортизола может препятствовать снижению веса, даже если человек занимается спортом, считает диетолог. Главный педиатр Минздрава России, профессор Ольга Ткачева сообщала, что у людей, которые часто смеются, риск развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний ниже. Также смех помогает лучше запоминать информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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