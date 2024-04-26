ВСУ покинули позиции на одном из важных укрепрайонов в Красногоровке

ВСУ оставили позиции на одном из важнейших укрепленных районов в городе Красногоровке в ДНР. Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.
«В Красногоровке вооруженные формирования Украины не выдержали натиска наших ВКС (Воздушно-космических сил — прим. URA.RU) и тяжелой артиллерии и ушли с позиций на одном из наиболее крупных и важных укрепрайонов», — сказал советник, передает ТАСС. По его словам, давление на ВСУ оказывается с нескольких направлений.
Ранее российские войска вытеснили украинские подразделения из населенного пункта Соловьево. Военкоры «Военндело» сообщили, что бойцы РФ освободили также Очеретино, Новобахмутовка и Соловьево на авдеевском направлении.
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