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30 октября 2017
29 октября 2017
02:38  30 октября 2017 0

В Крыму зафиксирован рост доходов населения

Крым., отдых, крым, отпуск, черное море, юбк
Средняя зарплата на полуострове сейчас составляет 25 тысяч рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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В Крыму с начала 2017 года наблюдается рост доходов населения и уровня среднемесячной зарплаты. Об этом заявил глава комитета Госсовета полуострова по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Валерий Коваленко.

«С начала года в социальной сфере наблюдается увеличение размера среднемесячной зарплаты на 6,3 процента и реальных денежных доходов на 9,4%. Зарплата является основным источником дохода населения. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Крыму составила 25 681 рубль», — цитирует Коваленко телеканал 360.

Коваленко отметил, что более 46 тысяч жителей полуострова имеют льготы по оплате услуг ЖКХ и содержания жилых помещений. Кроме того, правом на льготный проезд сейчас пользуется 32 категории граждан.

Ранее замглавы Свободной демократической партии ФРГ Александр Ламбсдорф обвинил Россию в незаконном присоединении Крыма. Политик подчеркнул, что в дальнейшем Берлин будет настаивать на ужесточении антироссийских санкций, если Москва откажется от диалога о дальнейшей судьбе полуострова.

Сергей Макеев
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