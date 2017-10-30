В Крыму с начала 2017 года наблюдается рост доходов населения и уровня среднемесячной зарплаты. Об этом заявил глава комитета Госсовета полуострова по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Валерий Коваленко.
«С начала года в социальной сфере наблюдается увеличение размера среднемесячной зарплаты на 6,3 процента и реальных денежных доходов на 9,4%. Зарплата является основным источником дохода населения. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Крыму составила 25 681 рубль», — цитирует Коваленко телеканал 360.
Коваленко отметил, что более 46 тысяч жителей полуострова имеют льготы по оплате услуг ЖКХ и содержания жилых помещений. Кроме того, правом на льготный проезд сейчас пользуется 32 категории граждан.
Ранее замглавы Свободной демократической партии ФРГ Александр Ламбсдорф обвинил Россию в незаконном присоединении Крыма. Политик подчеркнул, что в дальнейшем Берлин будет настаивать на ужесточении антироссийских санкций, если Москва откажется от диалога о дальнейшей судьбе полуострова.