Германия и Украина не верят, что Россия вернёт Крым

08:32 29 октября 2017 0

Глава ФРГ считает, что Россия и не должна его возвращать Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Правительства Германии и Украины не верят, что Россия может вернуть Крым под власть Киева, однако считают, что диалог с Москвой необходимо продолжать. Об этом в интервью Welt am Sonntag заявил заместитель главы Свободной демократической партии ФРГ Александр Ламбсдорф.

Он подчеркнул, что Россия, проведя референдум в 2014 году, нарушила международное право, и добавил, что, в случае обострения конфликта, Германия выступит за ужесточение санкций против РФ.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 11 сентября канцлер Германии Ангела Меркель признала Крым российским. Она сказала, что рассуждает так: «А что бы произошло, если бы тогда к нам в ГДР было бы такое отношение, под девизом „Германия поделена, тут ничего не изменить“?».