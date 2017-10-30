Журналист из Перми Роман Четин, вызвавший на бой московского хулигана Александра Колобка Орлова, наглядно продемонстрировал свои навыки и физическую форму в видеоролике с тренировки.
«Пропускаю удары, но не тренировки. Чувствую себя прекрасно. Ничего не болит. В больнице под капельницей не лежу. Руки-ноги работают. Голова цела. По-прежнему стою на своем. Ни от чего не отказываюсь», — пишет Четин на своей странице «Вконтакте»
Напомним, что Орлов получил всероссийскую известность после того, как ударил в прямом эфире корреспондента «НТВ», освещавшего день ВДВ в столичном Парке Горького. Изначально дебошира приняли за подвыпившего десантника, но вскоре выяснилось, что Орлов не имеет отношения к десантным войскам. Отстоять честь избитого коллеги вызвался Роман Четин, предложивший Колобку выйти на ринг. Бой между журналистом и хулиганом должен был пройти 7 октября, но мероприятие сорвалось из-за алкогольной интоксикации, которую заработал Колобок. Теперь поединок перенесен на 10 ноября.