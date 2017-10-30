{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Собчак предлагают выйти c поддержкой геев. Twitter ждут российские санкции. Единый день голосования перенесут.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,08
Динамика за 2 недели
Евро 67,53
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
30 октября 2017
29 октября 2017
28 октября 2017
27 октября 2017
26 октября 2017
04:51  30 октября 2017 0

Пермский журналист записал устрашающий ролик перед боем против Колобка. ВИДЕО

Роман Четин намерен поставить Колобка на местоФОТО: страница «Вконтакте» Романа Четина

Журналист из Перми Роман Четин, вызвавший на бой московского хулигана Александра Колобка Орлова, наглядно продемонстрировал свои навыки и физическую форму в видеоролике с тренировки.

«Пропускаю удары, но не тренировки. Чувствую себя прекрасно. Ничего не болит. В больнице под капельницей не лежу. Руки-ноги работают. Голова цела. По-прежнему стою на своем. Ни от чего не отказываюсь», — пишет Четин на своей странице «Вконтакте»

Напомним, что Орлов получил всероссийскую известность после того, как ударил в прямом эфире корреспондента «НТВ», освещавшего день ВДВ в столичном Парке Горького. Изначально дебошира приняли за подвыпившего десантника, но вскоре выяснилось, что Орлов не имеет отношения к десантным войскам. Отстоять честь избитого коллеги вызвался Роман Четин, предложивший Колобку выйти на ринг. Бой между журналистом и хулиганом должен был пройти 7 октября, но мероприятие сорвалось из-за алкогольной интоксикации, которую заработал Колобок. Теперь поединок перенесен на 10 ноября.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров