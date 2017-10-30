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Главные новости Тюменской области
13:49  30 октября 2017 0

В Тюмени школьница помогла спасти мужчину из пожара

Пожар на Белинского, 163а. Екатеринбург, пожар, огонь
Она увидела, что из замочной скважины идет дымФото: Александр Мамаев © URA.RU

Тюменская школьница помогла спасти мужчину из горящей квартиры. Она обесточила квартиру и побежала на улицу встречать пожарных.

15-летняя девочка с друзьями во время прогулки проходила мимо одного из домов по улице Пролетарской. Подростки услышали крики мужчины, который просил о помощи с балкона. Школьница решила помочь, несмотря на то, что друзья пытались ее отговорить.

«Они убеждали, что там, в квартире, могло происходить что угодно, вплоть до убийства. Тем не менее я не могла уйти, зная, что кому-то нужна помощь», — цитирует девушку портал 72.ru. Друзья не бросили подругу и отправились с ней. В подъезде школьница почувствовала запах гари и по лестнице побежала вверх. На шестом этаже она увидела, что из замочной скважины идет дым.

Подростки стали стучаться в двери соседей, узнали адрес дома и вызвали пожарных. Девочка предположила, что одной из причин возникновения пожара могло стать короткое замыкание, поэтому отключила автоматы, обесточив квартиру. Потом побежала на улицу, чтобы встретить пожарных.

Как оказалось, из-за сильного задымления мужчина не смог покинуть квартиру, поэтому вышел на балкон и стал звать на помощь. По какой причине в квартире произошло возгорание, сейчас устанавливается.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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