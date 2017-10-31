Приставам разрешили задерживать алиментщиков

12:22 31 октября 2017 1

Приставы получили новые права Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральной службе судебных приставов дали право задерживать должников по алиментам. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписал президент России Владимир Путин.

Отныне должников, не оплачивающих алименты в течение двух месяцев, будут задерживать приставы, чтобы наложить штраф, пишет «Федеральное агентство новостей». Ранее для этих целей судебные приставы обязаны были привлекать полицию, что замедляло процесс и создавало нагрузку на правоохранителей, отмечает «Национальная служба новостей».

Ранее «URA.RU» сообщало, что Госдума приняла новый порядок взыскания алиментов.