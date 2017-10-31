Приставам разрешили задерживать алиментщиков

Приставы получили новые права
Федеральной службе судебных приставов дали право задерживать должников по алиментам. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписал президент России Владимир Путин.
Отныне должников, не оплачивающих алименты в течение двух месяцев, будут задерживать приставы, чтобы наложить штраф, пишет «Федеральное агентство новостей». Ранее для этих целей судебные приставы обязаны были привлекать полицию, что замедляло процесс и создавало нагрузку на правоохранителей, отмечает «Национальная служба новостей».
Ранее «URA.RU» сообщало, что Госдума приняла новый порядок взыскания алиментов.