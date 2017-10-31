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Главные новости Тюменской области
13:56  31 октября 2017 0

«Запсибкомбанк» запустил новый сервис. Клиенты стали счастливее

Новый «личный кабинет» стал удобнееФото предоставлено ПАО «Запсибкомбанк»

«Запсибкомбанк» 26 октября презентовал новый сервис, призванный упростить жизнь партнерам банка.

«Попробуй „личный кабинет“ на вкус» — такой лозунг прозвучал на мероприятии, где партнеры испытали на себе все нововведения и «фишки» «личного кабинета». Пользователи смогли познакомиться с его функционалом, позволяющим оперативно взаимодействовать с банком.

Партнеры банка признались, что счастливы
Фото предоставлено ПАО «Запсибкомбанк»

Новый «личный кабинет» от «Запсибкомбанка» делает путь заявки полностью прозрачным для риелтора и ипотечного брокера. В банке уверены, что отныне их партнеры будут экономить свое время и увеличат продажи.

Заместитель дирекции розничного бизнеса «Запсибкомбанка» Татьяна Маркова уверена, что новый сервис поможет оперативно и безопасно оформлять заявки, получать обратную связь и узнавать новости от банка.

Олег Теплоухов
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