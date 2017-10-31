«Запсибкомбанк» 26 октября презентовал новый сервис, призванный упростить жизнь партнерам банка.
«Попробуй „личный кабинет“ на вкус» — такой лозунг прозвучал на мероприятии, где партнеры испытали на себе все нововведения и «фишки» «личного кабинета». Пользователи смогли познакомиться с его функционалом, позволяющим оперативно взаимодействовать с банком.
Новый «личный кабинет» от «Запсибкомбанка» делает путь заявки полностью прозрачным для риелтора и ипотечного брокера. В банке уверены, что отныне их партнеры будут экономить свое время и увеличат продажи.
Заместитель дирекции розничного бизнеса «Запсибкомбанка» Татьяна Маркова уверена, что новый сервис поможет оперативно и безопасно оформлять заявки, получать обратную связь и узнавать новости от банка.