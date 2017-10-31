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31 октября 2017
15:42  31 октября 2017 0

Спасатели нашли тело одного из погибших при крушении вертолета в Норвегии

Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, вертолет, авиакомпания ямал, Ми-8, перевозка людей
На борту находились восемь человекФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Спасатели подняли на поверхность тело одного из погибших при крушении российского вертолета Ми-8 у берегов Шпицбергена (Норвегия). Руководитель оперативной группы МЧС на архипелаге Евгений Саидов сообщил, что тело достали со дна около 11:15 по московскому времени.

В операции были задействованы два судна, телеуправляемые беспилотные подводные аппараты и специальные подъемники, пишет «Интерфакс». Подъем тела осложняли неблагоприятные погодные условия и короткий световой день.

Российский вертолет, по сообщениям СМИ, принадлежал компании «Арктикуголь». 26 октября он летел из шахтерского поселка Пирамида в Баренцбург, когда неожиданно пропал с радаров. Позже выяснилось, что борт упал в море в нескольких километрах от точки назначения. На борту находились восемь человек, в том числе двое тюменских летчиков: тоболяк Евгений Баранов и тюменец Владимир Фролов.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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