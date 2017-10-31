Спасатели подняли на поверхность тело одного из погибших при крушении российского вертолета Ми-8 у берегов Шпицбергена (Норвегия). Руководитель оперативной группы МЧС на архипелаге Евгений Саидов сообщил, что тело достали со дна около 11:15 по московскому времени.
В операции были задействованы два судна, телеуправляемые беспилотные подводные аппараты и специальные подъемники, пишет «Интерфакс». Подъем тела осложняли неблагоприятные погодные условия и короткий световой день.
Российский вертолет, по сообщениям СМИ, принадлежал компании «Арктикуголь». 26 октября он летел из шахтерского поселка Пирамида в Баренцбург, когда неожиданно пропал с радаров. Позже выяснилось, что борт упал в море в нескольких километрах от точки назначения. На борту находились восемь человек, в том числе двое тюменских летчиков: тоболяк Евгений Баранов и тюменец Владимир Фролов.