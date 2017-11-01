На заседании Лысьвенского городского суда прокуратура потребовала наказать экс-мэра города Виталий Шувалов за помещение сотен людей в опасные для жизни условия. Бывшему главе Лысьвы грозит 6 лет тюрьмы.
Согласно материалам дела, рассматриваемого в суде, в 2014 году горадминистрация Лысьвы Пермского края закупила квартиры для переселения 77 семей из ветхого жилья. Новые дома были построены с многочисленными нарушениями, создающими угрозу для жизни собственников, сообщает «Эхо Пермь».
В июле 2017 года Виталия Шувалова обвинили в превышении должностных полномочий. По мнению следствия, экс-мэр, давая разрешение на ввод домов в эксплуатацию, знал, что те построены с многочисленными и неустранимыми нарушениями. А также, что выявленные дефекты могут привести к внезапному обрушению зданий.
Защита обвиняемого настаивает, что вина за это лежит не на мэре, а на государстве, позволившем не проводить госэкспертизу для малоэтажных зданий.
Кроме того, отмечает адвокат, строительство контролировало министерство строительства края и не высказало никаких претензий. Сам Виталий Шувалов вину также не признает.