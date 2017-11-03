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Главные новости Пермского края
14:32  03 ноября 2017 0

Пермякам, которых чиновники «уволили» из спорткомплекса, пообещали новую работу

Безработица. Клипарт., безработица, поиск работы, объявления, вакансии
Пермякам обещают, что без работы они не останутсяФото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудникам спорткомплекса, который перешел под контроль госструктуры, обещают новые рабочие места. Как стало известно «URA.RU», пока не уволен ни один из 81 человека.

Пермяки, которые обслуживали дворец спорта «Молот» (его у «Мотовилихинских заводов» взяло в аренду госучреждение), не останутся без работы. В пресс-службе «Мотовилихинских заводов» утверждают, что многие из 81 сотрудника уже получили предложения о трудоустройстве от нового арендатора.

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«Сотрудники, которые не перейдут к арендатору, либо будут трудоустроены в организации холдинга „Мотовилихинские заводы“, либо отношения с ними будут урегулированы в строгом соответствии с законодательством РФ. На данный момент ни один сотрудник не уволен», — сообщили «URA.RU» на предприятии.

Дворец спорта «Молот» (здесь проводят домашние матчи баскетбольная «Парма» и хоккеисты «Молота-Прикамье») с 1 ноября на 11 месяцев взяло в аренду краевое госучреждение «Центр спортивной подготовки», подконтрольное министерству спорта Прикамья. Накануне стало известно, что новый арендатор выставил охрану на спорткомплексе, а прежних сотрудников известил, что они больше не нужны.

При этом оказалось, что работники ничего не знают о своих дальнейших перспективах: часть из них трудоустроена на «Мотовилихинских заводах», а часть — в ООО «УДС «Молот-Прикамье» (управляется также предприятием).

В минспорта Пермского края «URA.RU» пояснили, что стоимость аренды дворца спорта составляет порядка 2,5 млн рублей ежемесячно. В эту сумму включены оплата налогов и поддержание имущества «Молота». В аренду взят только сам объект — с обслуживающей организацией соглашений нет.

Стефан Савелли
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