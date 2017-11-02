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Главные новости Пермского края
15:47  02 ноября 2017 0

«Похоже на рейдерский захват». Сотрудников пермского спорткомлекса возмутило внезапное увольнение

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Минспорта взяло спорткомплекс, но работники ему не нужныФото: depositphotos.com © URA.RU

Сотрудники пермского дворца спорта «Молот», который взяло в аренду региональное министерства спорта, рискуют оказаться на улице. Об этом «URA.RU» рассказали работники спорткомплекса.

В редакцию агентства обратились сотрудники организации, обслуживавшей универсальный Дворец спорта «Молот». Представители нового арендатора комплекса сообщили им: работники больше не нужны. Речь о 81 сотруднике.

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«Мы оскорблены и не понимаем, что с нами будет дальше. Уволены, сокращены? А на каком основании? Нам просто объявили, что мы не нужны. Арендатор выставил круглосуточную охрану. Это похоже на рейдерский захват, причем со стороны государства», — говорит один из сотрудников.

Новый арендатор — краевое госучреждение «Центр спортивной подготовки», подконтрольное министерству спорта Прикамья. Ранее ведомство подписало договор с «Мотовилихинскими заводами» (они содержали спорткомплекс) и с 1 ноября взяло «Молот» в аренду на 11 месяцев.

Часть сотрудников, о которых идет речь, трудоустроены на «Мотовилихинских заводах», а часть — в ООО «УДС «Молот-Прикамье» (управляется теми же «заводами»). Во Дворце спорта проводят домашние матчи баскетбольная команда «Парма» и хоккеисты «Молота-Прикамье».

В минспорта Пермского края «URA.RU» пояснили, что стоимость аренды дворца спорта составляет порядка 2,5 млн ежемесячно. В эту сумму включены оплата налогов и поддержание имущества «Молота». «По соглашению сторон, объект передан без финансовых обременений. Таким образом, накопившиеся долги перед энергоснабжающей организацией руководству „Молота“ необходимо погашать самостоятельно. Министерство арендовало только сам объект, соглашений с обслуживающий организацией нет», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе «Мотовилихинских заводов» оперативно не смогли прокомментировать ситуацию, в которой оказались сотрудники. На предприятии пообещали ответить позднее.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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