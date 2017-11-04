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04 ноября 2017
22:17  04 ноября 2017 2

Михалков назвал Собчак гениальным президентом для Рублевки

Михалков и Ельцин Центр, михалков никита
Режиссер с интересом наблюдает за выдвижением телеведущейФото: Андрей Гусельников © URA.RU
новость из сюжета:
Ксения Собчак идет в президенты
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Режиссер Никита Михалков прокомментировал ситуацию с выдвижением Ксении Собчак в президенты РФ. Он припомнил ей высказывание о том, что телеведущая запретила бы Россию, и предположил, что она вполне могла бы возглавить Рублевку.

Михалков рассказал, что с интересом следит за ситуацией, которая разворачивается вокруг намерения Собчак стать кандидатом на выборах в марте 2018 года. Он отметил в передаче «Право знать» на канале «ТВ Центр», что ранее она высказалась про превращение России в «сброд и отребье», и что саму страну Собчак бы запретила. «Быть президентом страны, которую ты сама запретила, довольно сложно», — отметил режиссер, сообщает «Экономика сегодня».

В тоже время он подчеркнул, что Ксения Собчак могла бы стать гениальным президентом, если бы страна ограничивалась Рублевкой.

Как писало «URA.RU» ранее, Собчак 18 октября заявила о намерении выдвигаться в президенты РФ. Она предлагает рассматривать свою кандидатуру в качестве замены графы «против всех».

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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