Михалков назвал Собчак гениальным президентом для Рублевки

Режиссер Никита Михалков прокомментировал ситуацию с выдвижением Ксении Собчак в президенты РФ. Он припомнил ей высказывание о том, что телеведущая запретила бы Россию, и предположил, что она вполне могла бы возглавить Рублевку.
Михалков рассказал, что с интересом следит за ситуацией, которая разворачивается вокруг намерения Собчак стать кандидатом на выборах в марте 2018 года. Он отметил в передаче «Право знать» на канале «ТВ Центр», что ранее она высказалась про превращение России в «сброд и отребье», и что саму страну Собчак бы запретила. «Быть президентом страны, которую ты сама запретила, довольно сложно», — отметил режиссер, сообщает «Экономика сегодня».
В тоже время он подчеркнул, что Ксения Собчак могла бы стать гениальным президентом, если бы страна ограничивалась Рублевкой.
Как писало «URA.RU» ранее, Собчак 18 октября заявила о намерении выдвигаться в президенты РФ. Она предлагает рассматривать свою кандидатуру в качестве замены графы «против всех».