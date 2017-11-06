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06 ноября 2017
05 ноября 2017
Главные новости Москвы
09:26  06 ноября 2017 0

Саудовская Аравия обвинила Иран в попытке развязать новую войну в Персидском заливе

Открытая лицензия 07.07.2015. Взрыв, взрыв
Поводом для обвинений стал запуск баллистической ракетыФото: Wikipedia

Запуск баллистической ракеты с территории Йемена в сторону Саудовской Аравии стал поводом для обвинений Ирана в военной агрессии. Обвинение выдвинуло командование арабской коалиции в Йемене.

Запуск ракеты «в будущем … может рассматриваться как акт войны против Саудовской Аравии», говорится в заявлении военных. Таким образом, согласно статье 51 Устава ООН, страна может на законных основаниях защищать свою территорию и народ, передает агентство Nation News.

Как ранее сообщало «URA.RU», 5 ноября силы ПВО Саудовской Аравии уничтожили баллистическую ракету, запущенную с территории Йемена. Обломки упали в районе аэропорта столицы королевства Эр-Рияда. Президент США обвинил в запуске ракеты Иран.

В связи с инцидентом в Йемене закрылись все воздушные, наземные и морские порты. Такое решение было принято арабской коалицией, которая воюет с повстанцами-хуситами, отмечает RT.

Командование коалиции призвало международное сообщество привлечь Иран поставку баллистического оружия повстанцам в нарушение норм международного права.

В самом Иране опровергают обвинения в причастности к пуску ракеты по Саудовской Аравии.

Наталья Володина
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