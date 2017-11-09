16:08 09 ноября 2017 0

Торговые центры в Екатеринбурге оказались в эпицентре скандала между властями и бизнесом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Предпринимателям Екатеринбурга поступают письма от экспертной группы «Условия ведения бизнеса», которая работает в рамках координационного совета по оценке регулирующего воздействия (ОРВ). Бизнесменам предлагают уменьшить налоги, включив в списки, которые эта группа разрабатывает, их объекты недвижимости.

«У нас помещения в крупном торговом центре в Екатеринбурге. Мы платим за него налоги, исходя из среднегодовой стоимости. Это дорого, очень. Одновременно ряд похожих на нас торговых центров платит налоги по кадастровой стоимости. Это, как ни странно, дешевле. И вот осенью к нам поступило предложение от некоей структуры, которая пообещала, что включит наш объект в перечень тех, где налоги платятся с кадастровой стоимости. Они написали, что включат нас в список за 2016 год, то есть фактически задним числом. Предложение поступило на фирменном бланке правительства Cвердловской области», — рассказывает один из собственников. (письмо — здесь)

Документ отправляется от имени экспертной группы «Условия ведения бизнеса», которая работает в рамках координационного совета по оценке регулирующего воздействия (ОРВ). ОРВ — обязательная процедура, которую проходят все областные властные законопроекты — считается, что она помогает учесть, как новые законы влияют на бизнес-климат региона, не бьют ли они по каким-то отраслям слишком сильно. В нашей области есть определенная новация — в ней участвуют предприниматели. В частности, экспертную группу, от имени которой делаются предложения бизнесменам существенно снизить налоги, возглавляет Алексей Головченко, управляющий партнёр юридической компании «ЭНСО», чьим именем подписан документ.

Одной из самых сложных проблем для рабочей группы, созданной МУГИСО на основании решения координационного совета, сейчас как раз считается создание системы экономически обоснованных ставок налога на объекты капитального строительства (ОКС) на основе кадастровой стоимости.

Для одной части бизнеса это означает увеличение налогов, однако есть и такие, которым налоги можно будет снизить, если знать, как. Именно это, по сути, предлагается в письме на бланке с логотипом правительства области.

Как выясняется, работа по рассылке таких документов вполне легальна. Отвечая на вопрос журналиста «URA.RU», знает ли он о рассылке писем, член комитета ОРВ «Деловой России» и координационного совета по оценке регулирующего воздействия Свердловской области Александр Трахтенберг сказал: «Да, конечно».

Трахтенберг пояснил, что перед нами на самом деле — две разные истории. «Участие в работе института ОРВ, к слову, все больше конкретных кейсов, когда удается получить консенсусное решение, и работа юристов в рынке, где есть конкретные проблемы здесь и сейчас». Трантенберг говорит, что на самом деле рабочая группа не дает «ограбить бизнес».

«Ведь власть иногда действует по принципу «хочу денег», и это при абсолютно ручном режиме всех процессов внутри и создании негласных преференций некоторым бизнесам.

Кроме того, как один из негативных итогов этих двух систем сейчас является то, что они позволяют местным властям на вполне законных основаниях преследовать нелояльных предпринимателей», — рассказывает Трахтенберг. До самого Головченко дозвониться не удалось.

В Свердловской области за подготовку списка объектов, налог на имущество в которых рассчитывается по кадастровой стоимости объекта, отвечает мингосимущество Свердловской области. В октябре тут был подготовлен проект перечня торговых и деловых центров, налоговая база которых в 2018 году будет определяться исходя из кадастровой стоимости. На данный момент в перечне значится 329 объектов. За три квартала текущего года в перечень было включено 13 объектов недвижимости. Каждое такое включение сопровождается обязательным рассмотрением объектов на комиссии.

В МУГИСО ситуацией возмущены. «Такие вещи, как рассылка коммерческих предложений на бланке правительства области, выглядят как весьма сомнительное и едва ли законное предприятие. Соответственно, комментировать нам здесь нечего, свою оценку следует дать компетентным органам», — пояснила «URA.RU» советник главы МУГИСО Юлия Вершецкая.