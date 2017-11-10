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10 ноября 2017
09 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
08:58  10 ноября 2017 0

Сотрудники ЕВРАЗа побили собственный рекорд по количеству медалей на чемпионате WorldSkills Hi-Tech. ФОТО

Команда победителей национального чемпионата WorldSkills Hi-TechФото: пресс-служба ЕВРАЗа

Одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые медали завоевали сотрудники ЕВРАЗа на четвертом национальном чемпионате рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech. Это рекорд сборной ЕВРАЗа, в целом команда компании заняла третье место в медальном зачете.

На чемпионате выступили 15 сотрудников ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ НТМК. Золотую медаль взял электромонтер Павел Терешенко (компетенция «Электромонтаж»), серебро завоевали электромеханик Сергей Черепанов (компетенция «Промышленная автоматика»), электрогазосварщик Кирилл Гладышев (компетенция «Сварочные технологии»), а также лаборант химического анализа Мария Царегородцева (компетенция «Лабораторный химический анализ»).

Бронзовыми призерами чемпионата рабочих профессий стали электромонтеры рельсобалочного цеха Яков Ищук и Александр Ненашев, слесарь-ремонтник Антон Гринажук. Еще одну бронзу в компетенции «Неразрушающий контроль», которая была впервые представлена на чемпионате, взял бригадир рельсобалочного цеха Максим Григорьев. Как отметили в пресс-службе компании, все призеры трудятся на ЕВРАЗ ЗСМК.

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Электромонтер ЕВРАЗ ЗСМК Павел Терешенко — золотой призер WS Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

В число экспертов, оценивающих работу конкурсантов на соревнованиях, вошли 28 опытных работников ЕВРАЗа.

Как отметила директор ЕВРАЗа по привлечению и развитию персонала Галина Тихонова, задания на чемпионате были сложные, чтобы с ними справиться, нужно быть специалистом сразу в нескольких областях. Кроме того, она подчеркнула, что WorldSkills — объединяет все поколения рабочих компании. «В ЕВРАЗе сложилось целое волонтерское движение — кто-то вовлечен в программу подготовки, кто-то помогает развитию учебных полигонов, кто-то организует корпоративные конкурсы профмастерства, для всех найдется дело», — рассказала Тихонова.

Как ранее писало «URA.RU», WorldSkills Hi-Tech 2017 стал рекордным как по количеству участников, так и по числу посетителей. За медали боролись команды ведущих российских корпораций и холдингов, в том числе: Росатом, Ростех, ОАК, Роскосмос, Евраз, СТАН, ЧТПЗ, Уралвагонзавод, Роснефть, Ростелеком, Россети, Сибур, РЖД. Возраст участников составлял от 18 до 28 лет. Их мастерство оценивали 300 российских и международных мастеров-экспертов.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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