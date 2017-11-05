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Главные новости Свердловской области
14:50  05 ноября 2017 0

В Екатеринбурге прошел IV Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech. На этот раз на него пустили иностранцев. ФОТО

На Урале в четвертый раз молодежь собралась на главные в стране соревнования трудящихсяФото: пресс-службы чемпионата

Четвертый национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech 2017 стал самым масштабным из всех, проходивших в России, — отметили организаторы. На площадке «Екатеринбург-Экспо» боролись 29 команд крупнейших отечественных предприятий. Кроме того вне конкурса выступили студенты из иностранных государств.

Участие в IV Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech в этом году приняли 300 конкурсантов, рассказали организаторы соревнований. За медали боролись команды ведущих российских корпораций и холдингов, в том числе: Росатом, Ростех, ОАК, Роскосмос, Евраз, СТАН, ЧТПЗ, Уралвагонзавод, Роснефть, Ростелеком, Россети, Сибур, РЖД. Сборная каждого из них сформирована по итогам корпоративных чемпионатов 2017 года. Возраст участников от 18 до 28 лет. Их мастерство оценивали 300 российских и международных мастеров-экспертов.

Отдельно состоялись состязания юниоров, в которых приняло участие 126 школьников от 14 до 16 лет из подшефных корпорациям учебных организаций.

Вне конкурса на соревнованиях выступили студенты колледжей и вузов (сборная СПО/ВПО), а также иностранные участники из Австрии, Бразилии, Казахстана, Китая, Монголии, Швейцарии и ЮАР.

Участников и гостей чемпионата от имени губернатора Свердловской области поприветствовал его первый заместитель Алексей Орлов. «WorldSkills Hi-Tech — это уникальная площадка для профессиональной реализации молодых специалистов крупнейший предприятий РФ. Символично, что именно Свердловская область выбрана организатором столь престижного и значимого мероприятия вплоть до 2021 года», — отметил первый вице-губернатор.

По итогам соревнований организаторы заявили, что в следующем году чемпионат приобретет международный статус — интерес к ним уже проявили Белоруссия, Казахстан, Иран и Индия.

Во многом этот интерес связан с высокими результатами, полученными российской сборной на чемпионате в Абу-даби. «Первые три страны в общем зачете — это Россия, Бразилия и Китай — все страны, входящие в состав БРИКС. Это значит, что эти страны самые сильные в развитии компетенций, и сотрудничество между странами БРИКС сказывается очень положительно на подготовке кадров для экономики в целом», — отметил представитель Китая в деловом совете БРИКС по развитию навыков, председатель альянса «Один пояс и один путь» доктор Лю Женинг.

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Фото: пресс-службы чемпионата

Игорь Чукреев
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