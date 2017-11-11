Шоу решили не останавливать
Силовики приняли решение не эвакуировать ДИВС после сообщения о минировании. Сегодня, 11 ноября, там проходит турнир по правилам MMA из серии бойцовских шоу «Бои в клетке».
Как сообщил «URA.RU» источник во Дворце игровых видов спорта, сообщение о минировании поступило в 17.40. Сразу после этого на место прибыли кинологи и полиция.
Источник указал, что изначально правоохранители готовились к эвакуации, но в какой-то момент бои решили не останавливать. Сейчас на месте находятся полицейские и взрывотехники из предприятия «Урал-Вымпел». Они работают в штатном режиме.