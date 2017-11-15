09:16 15 ноября 2017 0

Главным внешним отличием стала крупная радиаторная решетка Фото: официальный сайт Renault.com

Французская автомобильная компания Renault официально представила новое поколение модели Duster. Она раскрыла подробности обновления кроссовера, рассказав об изменениях как во внешнем виде, так и в салоне.

Как сообщили в пресс-службе Renault, главным внешним отличием автомобиля от предшественников стала крупная радиаторная решетка. Увеличились в размерах фары головного света, поменялся дизайн 17-дюймовых колесных дисков, сообщает «Федеральное агентство новостей». Изменились и габариты автомобиля: теперь он достигает 4,43 метра в длину.

Салон кроссовера также претерпел радикальные изменения — в нем установили новые сидения и рулевое колесо, которое представляет собой модифицированную версию руля моделей Skoda и Volkswagen, передает Natiom News. По-другому выглядит и передняя панель — дисплей и блок климата теперь находятся высоко, а воздуховоды срезали по краям.

В новом Duster будут установлены двигатели объемом 1,6 литра со 115 лошадиными силами и 1,5 литра. Второй работает на дизельном топливе в двух вариантах — 90 и 110 лошадиных сил.

Автоконцерн пока не озвучил полные технические характеристики кроссовера. В Европе продажи новинки от Renault начнутся в 2018 году, отмечает телеканал 360.

Ранее Duster вошел в список самых популярных среди россиян автомобилей по итогам октября нынешнего года. Количество проданных кроссоверов данной марки составило 4054 штуки.