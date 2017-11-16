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16 ноября 2017
15 ноября 2017
Главные новости Челябинской области
20:57  16 ноября 2017 0

Челябинские спасатели вытащили на берег дрейфующую на льдине косулю. ВИДЕО

Животное отогрели и выпустили в лесФОТО: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Кыштымские спасатели помогли добраться до берега косуле, оказавшейся на ледяной глыбе посреди городского пруда. Животное спасли 16 ноября.

Животное посреди водоема заметил местный житель и обратился к спасателям. Когда они прибыли на место, парнокопытное находилось в 300 метрах от берега. Заметив подплывающих людей, испуганная косуля попыталась сбежать. Людям в лодке пришлось связать животное.

«Из-за скольжения она постоянно падала, ее ноги разъезжались в разные стороны. Чтобы спасти и благополучно доставить до берега, сотрудникам спасотряда пришлось связать животное», — рассказали 31tv.ru в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Косулю на лодке доставили на берег, затем отвезли на машине в лес и отпустили ее на волю.«А спасибо?» — крикнули вслед убегающему животному спасатели.

Рита Теркина
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