Челябинские спасатели вытащили на берег дрейфующую на льдине косулю. ВИДЕО

Кыштымские спасатели помогли добраться до берега косуле, оказавшейся на ледяной глыбе посреди городского пруда. Животное спасли 16 ноября.
Животное посреди водоема заметил местный житель и обратился к спасателям. Когда они прибыли на место, парнокопытное находилось в 300 метрах от берега. Заметив подплывающих людей, испуганная косуля попыталась сбежать. Людям в лодке пришлось связать животное.
«Из-за скольжения она постоянно падала, ее ноги разъезжались в разные стороны. Чтобы спасти и благополучно доставить до берега, сотрудникам спасотряда пришлось связать животное», — рассказали 31tv.ru в поисково-спасательной службе Челябинской области.
Косулю на лодке доставили на берег, затем отвезли на машине в лес и отпустили ее на волю.«А спасибо?» — крикнули вслед убегающему животному спасатели.