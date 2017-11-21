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21 ноября 2017
Главные новости 
11:12  21 ноября 2017 0

Ямальскому школьнику угрожают после выступления в бундестаге

По словам родителей, их сын ехал в Германию не для того, чтобы разжигать конфликтФото: скрин выступления школьника YouTube «Журналистская Правда»
новость из сюжета:
Школьник с Ямала покаялся в бундестаге за «невинноубиенных бойцов Вермахта»
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Неизвестные угрожают старшекласснику гимназии №1 в Новом Уренгое после его доклада в бундестаге. Об этом сообщила мама школьника Оксана Десятниченко. Она не уточнила, будут ли родители обращаться в полицию за защитой.

Мать ямальского школьника говорит о том, что в его адрес поступают угрозы, его оскорбляют и обзывают. «Я полагаю, что это не тот случай, когда к ребенку нужно применять репрессивные меры. В данном случае он не имел в виду ничего плохого», — цитирует Десятниченко ТАСС. Она также отметила, что целью поездки ее сына в Германию было не разжигать конфликт, а «вспомнить уроки войны» в рамках международного проекта, приуроченного к Дню памяти и скорби.

Ранее старшеклассник выступил в германском бундестаге с покаянной речью, заявив, что солдаты Вермахта во время войн «не желали воевать», а теперь их могилы в России находятся в ужасном состоянии. В Сети появилось видео выступления, под которым пользователи оставили возмущенные комментарии. Оксана Десятниченко заступилась за сына, рассказав о том, что речь они писали вместе. После уменьшения регламента выступления до двух минут, мальчик самостоятельно сократил текст и неумышленно исказил смысл, сообщало «Утро.ру». Депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Харитонов назвал произошедшее следствием воспитания молодого человека. Его слова о важности правильной расстановки приоритетов передавала «Национальная служба новостей».

Ксения Томашова
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