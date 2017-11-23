16:03 23 ноября 2017 0

Андрей Трубецкой пообещал проверить аварийный мост, чтобы решить проблему пробок в Сургутском районе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой опубликовал новое видео в своем блоге на Youtube. Первый в ХМАО мэр-видеоблогер посвятил выпуск одной из самых обсуждаемых проблем в районе, автомобильной пробке в поселке Белый Яр.

Выезд из крупного поселка возле Сургута осложнился после того, как из-за аварийного состояния был перекрыт мост через речку. У жителей остался только один путь в населенный пункт. В своем блоге Андрей Трубецкой лично проехался в час пик, однако той самой пробки, на которую ему жаловались сургутяне, он так и не нашел. «Парадокс. Пробка наоборот на въезд, а не на выезд из поселка. Есть обычное замедление движения, тут бы, конечно, две полосы сделать, но это пока нереально», — отметил Трубецкой.

Глава Сургутского района сообщил, что ключевая проблема именно в закрытом проезде через мост. Мэрия выделила деньги на проектирование нового перехода через речку, проект будет готов к маю 2018-го года. А вот на само строительство средств пока нет — требуется не менее 150 млн рублей. Трубецкой рассказал в своем блоге, что администрация планирует провести дополнительное обследование закрытого моста, и, возможно, легковому транспорту откроют доступ к еще одному пути выезда из поселка.

Андрей Трубецкой первым среди югорских мэров завел собственный youtube-канал, а также канал в Telegram. Самыми популярными выпусками блога стали ответы хэйтерам, а также личная встреча с одним из пользователей, который позволил себе оскорбить не только мэра, но и жителей муниципалитета.