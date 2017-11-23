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23 ноября 2017
18:53  23 ноября 2017 0

Бурматов отправил Медведеву запрос по выбросу рутения

Церемония ввода в эксплуатацию комплекса месторождений Эргинского кластера в Кондинском районе. Ханты-Мансийск , медведев дмитрий
Дмитрий Медведев получил запрос от Госдумы по рутениюФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Выброс рутения на Урале
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Председатель комитета по экологии Госдумы Владимир Бурматов отправил 23 ноября председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву запрос по ситуации с концентрацией рутения, зафиксированной на территории России в конце сентября и в начале октября. Как сообщил Бурматов «URA.RU», 22 ноября на пленарном заседании Госдумы депутаты проголосовали за соответствующее поручение комитету.

«Мы ждем от правительства разъяснений, что стало источником рутения-106 и о самом факте выброса, — пояснил Владимир Бурматов. — Нас также интересует степень концентрации рутения, территория его распространения и как это могло повлиять на здоровье населения».

По словам Бурматова, после того как правительство ответит в течение месяца на запрос, он выступит на пленарном заседании Госдумы.

Информация о повышенной концентрации рутения появилась на сайте Росгидромета. Ранее европейские ученые заявили, что в сентябре в России произошел выброс опасного вещества и радиоактивное облако дошло до Франции. Специалисты Института ядерной и радиационной безопасности (IRSN) Франции пришли к выводу, что источником выброса стал ядерный объект на Южном Урале, где, вероятно, произошла авария.

Одним из таких объектов является ПО «Маяк» в Озерске. В ПО «Маяк» заявили, что не имеют отношения к загрязнению атмосферы изотопом рутений-106. Ростехнадзор также не нашел нарушений в работе ПО «Маяк».

Альбина Золотухина
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